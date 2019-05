Razbili skupino organiziranega kriminala v Evropi: trgovina z mamili, cigareti, umori

Policije več evropskih držav so v skupni operaciji minuli teden razbile nevarno skupino mednarodnega organiziranega kriminala v Evropi, ki je sodelovala v obsežni trgovini z mamili in cigaretami, umorih in pranju denarja.

Okoli 450 policistov je v omenjenih državah 15. in 16. maja v koordinirani akciji vdrlo v 40 stanovanjskih objektov in zaseglo osem milijonov evrov gotovine, diamante, zlate palice, nakit in luksuzna vozila.

V operaciji z imenom Ledolomilec (Icebreaker) so prijeli 22 članov kriminalne združbe - v Španiji njenega vodjo, 48-letnega Litovca, ostale pa na Poljskem, v Litvi, Španiji in Veliki Britaniji.

Zaslužili okoli 680 milijonov evrov

"Zelo profesionalna in nevarna"skupina je samo zadnji dve leti z omenjenimi nezakonitimi dejavnostmi zaslužila okoli 680 milijonov evrov, so sporočili iz Europola.

Skupina je največ zaslužila s trgovino z mamili in cigaretami v Veliko Britanijo, nato pa je nezakonito pridobljeni denar tihotapila na Poljsko, kjer ga je prala v menjalnicah in vlagala v nepremičnine v Španiji in drugih državah.

Europol je še sporočil, da je bila to ena največjih tajnih policijskih operacij v zadnjem času proti kaki skupini organiziranega kriminala v Evropi. Skupina je uporabljala "posebna zakodirana komunikacijska sredstva"in tehnike za izogibanje prijetju, so še dodali.