Razbitine letala iščejo z droni in sonarji

Dan po nesreči indonezijskega letala družbe Lion Air, ki je strmoglavil v morje le nekaj minut po vzletu, preiskovalci nadaljujejo z iskanjem trupa letala in črnih skrinjic. Te zdaj iščejo z droni in sonarji, potapljači in reševalne ekipe pa medtem iz morja prinašajo posmrtne ostanke potnikov in njihove osebne stvari – čevlje, oblačila, dokumente. Po podatkih oblasti je bilo na krovu 189 ljudi, nesreče pa ni preživel nihče.

Dan po nesreči indonezijskega nizkocenovnika Lion Air se preiskovalci sprašujejo, zakaj je popolnoma novo letalo v ponedeljek strmoglavilo v morje le 13 minut po vzletu iz letališča v Džakarti. Na teren so pripeljali tudi drone in sonarje, upajo pa, da bodo trup letala in črni skrinjici našli še danes. Vodja indonezijske agencije za katastrofe Sutopo Purwo Nugroho je na Twitterju zapisal, da razbitine letala s sonarji zdaj iščejo v vodah blizu mesta Karawang – tam je namreč letalo izginilo iz radarjev. Reševalne ekipe in potapljači medtem iz morja prinašajo trupla umrlih potnikov, do zdaj so jih našli okoli 24. Od okoli 132 sorodnikov pa so že vzeli DNK vzorce, da bi lažje identificirali žrtve. To pa bo po besedah načelnika džakartske policije težko, saj naj bi določene vrečke s trupli vsebovale posmrtne ostanke več različnih ljudi.

Potapljači so našli osebne dokumente, čevlje in oblačila potnikov. FOTO: AP

Potapljači so našli tudi veliko osebnih predmetov – denarnice, dokumenti, čevlji in pa majhno otroško rdečo denarnico Hello Kitty, kar priča tudi o otroških žrtvah. Na krovu letala je bilo v času nesreče 181 potnikov in osem članov posadke, med drugim tudi dva dojenčka in en otrok. Sorodniki umrlih šokirani 14-letna Keshia Aurelia je bila v šoli, ko je slišala novico, da je letalo, na katerem je bila tudi njena mati, strmoglavilo. "Veliko smo jokali, ko smo čakali na pojasnila oblasti. Vse družine smo neutolažljivo jokale. Nisem edina, ki trpi, zato moram biti močna," je deklica povedala za CNN. Žena Murtada Kurniawana je bila prav tako na nesrečnem letu. Kot je povedal medijem, sta se pravkar poročila, žena pa je bila na službeni poti v Pangkal Pinang. "Ne morem živeti brez nje, ljubim jo,« je povedal s solznimi očmi. Zadnje moje besede njej so bile »pazi nase«. Vedno me je bilo strah zanjo, ko je šla na pot. Ko sem na televiziji videl novico, da je letalo strmoglavilo, je moje telo postalo šibko," je še dodal Kurniawana. Kaj se je dogajalo na letu JT 610?

Trup letala in črni skrinjici zdaj iščejo tudi z droni in sonarji. FOTO: AP

Po podatkih podjetja za letalsko navigacijo AirNav je letalo stik s kontrolo letenja izgubilo 13 minut po vzletu z mednarodnega letališča Soekarno-Hatta v Džakarti ob 6.20 po lokalnem času (0.20 po srednjeevropskem). Pristati bi moralo eno uro kasneje. CNN poroča, da je bila zadnja potrjena lokacija severno od Džakarte. Radaristi so poročali, da je bilo letalo na višini 1500 metrov, ko so z njim izgubili stik. Iz letalske družbe Lion Air so sporočili, da je pilot kmalu po vzletu zaprosil za povratek na letališče v Džakarti zaradi neznane tehnične težave. "Naš pilot je ravnal v skladu s predpisanim postopkom in ko je ugotovil težavo, je zaprosil za povratek, vendar vemo, kako se je končalo," je povedal izvršni direktor družbeEdward Sirait. Letalo Boeing 737 MAX 8 je sicer imelo tehnično težavo, ki pa so jo odpravili že pred poletom, je dodal Sirait. Pilota sobotnega leta med Balijem in Džakarto sta poročala o okvari dveh inštrumentov – prenehal je delovati sistem IAS in inštrument, ki poroča o višini letala. Na nacionalnem odboru za varnost v letalstvu so povedali, da je bilo letalo staro zgolj dva meseca in je opravilo samo 800 ur letenja. "To je bilo novo letalo," so poudarili. V floti letalskega prevoznika Lion Air je 11 letal Boeing 737 MA 8, vendar doslej niso poročali o podobnih tehničnih težavah in ne načrtujejo, da bi letala prizemljili, je dejal Sirait.

Lion Air je največji nizkocenovni letalski prevoznik v Indoneziji. FOTO: AP

Pilota sta bila izkušena Lion Air je sporočil, da sta bila pilot in kopilot na krovu izkušena in da sta imela za seboj več kot 11.000 ur letenja. Letalu je poveljeval 31-letnih indijski pilot iz New Delhija, ki ima za seboj več tisoč ur letenja, njegova kartoteka je brez incidentov, so sporočile oblasti. Kot je za CNN povedalDavid Soucie, sicer strokovnjak za letalstvo, se mu zdi zaskrbljujoče dejstvo, da pilota nista razglasila izrednega stanja. "Rekla sta, da imata tehnične težave in da se vračata nazaj na letališče. A ko pogledamo pot letala, vidimo, da se letalo ni obrnilo, nekaj sekund po sporočilu pa so strmo padli v morje," je povedal. Slaba letalska varnost v Indoneziji Indonezija je močno odvisna od letalskih potovanj, vendar se številni letalski prevozniki soočajo z očitki o slabi varnosti. Lion Air je največji nizkocenovni letalski prevoznik v Indoneziji. Družba je bila ustanovljena leta 1999 in se je že v preteklosti spopadala z očitki o slabi letalski varnosti in slabem upravljanju. Avstralija je medtem svojim državnim uslužbencem že svetovala, naj v prihodnje ne letijo z Lion Air. Družbi so v preteklosti prepovedali letenje v evropskem zračnem prostoru. Evropska unija je namreč junija indonezijske letalske družbe umaknila s seznama prevoznikov, ki ne izpolnjujejo mednarodnih varnostnih standardov. Na seznamu so bile od leta 2007 po vrsti smrtonosnih nesreč, nekatere pa so umaknili že leta 2009. Leta 2007 je letalo družbe Garuda Indonesia s 140 potniki na krovu zgrešil stezo, na letalu pa se je vnel hud požar, v katerem je umrlo 21 ljudi. Šest let kasneje pa je stezo zgrešil tudi boeing 737 družbe Lion Air in strmoglavil v morje blizu Balija. Vsi potniki so na srečo preživeli. Nekateri pa vendarle niso imeli takšne sreče - leta 2014 je indonezijsko letalo AirAsia strmoglavilo na poti iz Surabaye v Singapur. Nesreča je zahtevala 162 smrtnih žrtev.