Ameriška obalna straža je potrdila smrt peterice, zdaj iščejo vzrok nesreče

Čeprav so vsi upali do zadnjega, se je izlet do Titanika za potnike na podmornici podjetja OceanGate končal tragično. Ameriška obalna straža je potrdila smrt peterice, potem ko so 500 metrov stran od Titanika odkrili razbitine podmornice. Zdaj so vsi napori usmerjeni v ugotavljanje vzrokov nesreče. Znan je približen čas, saj je ameriška mornarica po analizi akustičnih podatkov kmalu po tistem, ko je matična ladja izgubila stik s podmornico Titan, na območju zaznala zvok implozije. Ta je bila posledica katastrofalne izgube pritiska, kar pomeni, da potniki na podmornici verjetno niso vedeli, kaj jih čaka, in so umrli v sekundi. Podjetje OceanGate pa se otepa kritik, da bi tovrstno tragedijo lahko preprečili.