Razbitje pedolfilske mreže: 337 aretiranih v 38 državah

Ameriško pravosodno ministrstvo je vložilo obtožnico proti 23-letnemu Jong Woo Sonu iz Južne Koreje, ki naj bi upravljal s spletno stranjo. To so že umaknili s temnega spleta.

Policija pa je do sedaj aretirala 337 osumljencev, ki so s spletne strani prenašali posnetke zlorab. Aretacije pa so potekale v 38 državah sveta, med drugim v Veliki Britaniji, Kanadi, ZDA, Nemčiji, Španiji, Savdski Arabiji, na Češkem in na Irskem.

Oblasti so pri tem po poročanju Washington Times rešili 23 otrok.

Spletno stran je policija odkrili po aretaciji Matthewa Falderja, sicer geofizika iz premožne družine, ki je preprodajal fotografije spolnih zlorab otrok - obsojen je bil na 25-letno zaporno kazen.

Ob tem je britanska Nacionalna agencija za kriminal odkrila naletela na povezavo na omenjeno spletno stran in začela se je globalna preiskava. Ta je britansko policijo med drugim vodila tudi do aretacije 26-letnega Kyla Foxa, ki je snemal svoje spolne napade na otroke, ti posnetki pa so se znašli tudi na omenjeni spletni strani. Obsojen je bil na 22 let zapora.

Nikki Holland iz Nacionalne agencije za kriminal je ob tem dejala, da se spolni prestopniki s temnega spleta, ne morejo skriti pred roko zakona:"Niso tako zakriti, kot mislijo da so, in niso tako varni, kot mislijo da so,"so objavili na spletni strani.