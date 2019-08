Razdejanje na hrvaški obali: močan veter podiral drevesa, nasedlo več ladij

Okoli 19. ure v petek je Istro zajelo močno neurje z vetrom, grmenjem in nevihtami. Reševalne službe so imele tako celo noč polne roke dela. V centru 112 so po poročanju Dalmacija Danas zabeležili rekordno število klicev v tem letu.

Močan veter je po poročanju hrvaškega Indexa pihal z močjo do 119 kilometrov na uro, medtem ko Dalmacija Danas piše, da so sunki vetra v okolici Splita dosegali kar 148 kilometrov na uro. Veter je ruval drevesa po skorajda celotni hrvaški obali, podrta drevesa so ovirala promet na cestah, mnoga so pristala na parkiriščih in avtomobilih. Ranjen ni bil nihče.