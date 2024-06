Na Bavarskem zaradi poplav razglasili izredne razmere

Najmanj štiri smrtne žrtve, na tisoče evakuiranih, popokani jezovi, povsem zaliti kraji. Jug Nemčije so prizadele katastrofalne poplave. "40 ur nismo zatisnili očesa, ker smo polnili vreče s peskom in skušali zaščititi, kar se da," pripovedujejo na Bavarskem, kjer so razglasili izredne razmere. Ponekod je v enem dnevu padlo več dežja od mesečnega povprečja. Ogrožene prebivalce so reševali s helikopterji in čolni, ponekod so zaprli šole, nekatere ceste so neprevozne, ohromljen je železniški promet. O poplavah poročajo tudi z Madžarske, na Češkem pa je strela poškodovala 20 ljudi.