Razgrajanje v brazilskem kongresu podobno razdejanju Trumpovih privržencev

Na plano so prišli posnetki iz največje južnoameriške države, Brazilije, ki spominjajo na dogajanje v ZDA pred dvema letoma – na stotine privržencev nekdanjega brazilskega predsednika Bolsonara je vdrlo v kongres, predsedniško palačo in na vrhovno sodišče. Zdi se, da varnostne sile niso pričakovale niti želele obvladovati protestnikov, ki so v zgradbah razbili okna, uničili umetnine in ukradli državno ustavo iz leta 1988. Za ustavitev Bolsonarovih podpornikov je varnostna služba potrebovala tri ure, medtem ko so ti prek spletnih platform napad načrtovali dva tedna, na proteste pa jih je pripeljalo več sto avtobusov. Bolsonaro vpletenost v napad zanika, novoizvoljeni predsednik, 77-letni Lula da Silva, pa napoveduje preiskavo.

