"Razigran in ljubeč fantek, poln energije, takšen je bil," pripoveduje pretresen oče fantka, ki so mu pred četrtim rojstnim dnem odkrili hudo obliko levkemije, sedaj je prikovan na posteljo in stiki s sovrstniki so zanj strogo prepovedani. Ker fantek nima sorojenca, ki bi mu lahko doniral matične celice, se je njihova bitka začela. Postopek iskanja matičnih celic poteka tako, da se vsak, ki želi donirati svoje celice, vpiše v svetovni register in tako pomaga nekomu, ki mu njegove celice ustrezajo. A tisto, kar ljudi nemalokrat zmede, je to, da ne morejo izbirati, komu bodo pomagali, če nekomu vaše matične celice ustrezajo, jih dobi po naključju. Kako lahko donirate matične celice in kakšno je stanje štiriletnega fantka?

"V dveh tednih se je naše življenje obrnilo na glavo, dogajalo se je nepredstavljivo hitro," pripoveduje oče štiriletnika. "Iz polno aktivnega otroka, ki hodi v vrtec, ki je bil v športnem krožku, ki je šel letos prvič smučat, ki plava že dve leti, iz polno razvitega otroka je v dveh tednih šlo do tega, da je bil totalno nemočen, da nam je predstavljalo izziv iti do stranišča." Fantku so začele natekati bezgavke, pristal je na Pediatrični kliniki, a so bili izvidi po pregledu zelo slabi. Po nekaj dneh pa je sledil šok, diagnosticirali so mu akutno limfomsko levkemijo."Zdravi se s kemoterapijo, in v našem primeru moram na žalost povedati, da ta prvi blok kemoterapij ni bil uspešen," dodaja oče. Tisto, kar pa lahko fantku reši življenje, je transplantacija kostnega mozga, ki mu bo povsem ustrezal. Starša sedaj lahko le čakata, da se bo za njunega sina našel ustrezen darovalec krvotvornih matičnih celic. To ste lahko tudi vi, če se odločite za darovanje oz. vpis v register darovalcev krvotvornih matičnih celic prek spletne strani Daj se na seznam.

icon-expand Darovanje krvi FOTO: Shutterstock

"Najbolj enostavna pot je, če gre darovalec na spletno stran, izpolni vprašalnik in tam začne že prve korake vpisa, ko zasledimo tako prijavo na spletu, potem potencialnemu darovalcu pošljemo en paket, v katerem je kit za odvzem brisa ustne sluznice," svetuje Blanka Vidan-Jeras vsem nadobudnim darovalcem. Potencialni darovalec si vzame bris in ga pošlje nazaj na register Slovenije Donor. Tam s pomočjo analiz izvedejo še dodatne preiskave odvzetega brisa, in če vaše celice nekemu bolniku ustrezajo, z vami stopijo v stik in vas napotijo k hematologu."V primeru, da je darovalec ustrezen, mu predpiše zdravilo, ki pospeši rast krvotvornih matičnih celic v kostnem mozgu, in ga napoti na Zavod za transfuzijsko medicino, kjer ga pogleda še zdravnik transfuziolog, ki nekako še bolj usmerjeno določi, ali je darovalec primeren za sam odvzem krvotvornih matičnih celic s postopkom afereze," je pojasnila Ana Milojkovič.