Skorajda vsa Slovenija ve, kdo je mali borec Kris in kdo so njegovi starši, ki so se od samega začetka Krisove redke bolezni borili za njegovo življenje. Krisova zgodba je ganila ogromno ljudi, ki so mu pomagali zbrati visoko vsoto denarja, potrebno za njegovo zdravljenje. In uspelo mu je! Kris je prejel zdravilo, ki mu je spremenilo življenje.