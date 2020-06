Raziskava: kar 80 odstotkov mladoletnih uspešno opravi nakup cigaret in alkohola

Zakon mladoletnikom pri nas prepoveduje nakup tobačnih izdelkov in alkohola, prav tako mladoletnikom tega ne smejo prodati trgovci. A to še ne pomeni, da tega ni. Kako je s tem v resnici, je v dobro leto dni trajajoči raziskavi, v kateri so mladoletniki kupovali tobak in alkohol, preizkusila mladinska zveza Brez izgovora. Posnetki, ki so ob tem nastali, kažejo, da trgovci pogosto pogledajo čez prste, sploh ne preverijo starosti, pa tudi mladoletniki se znajdejo in skušajo dajati vtis, da so starejši.