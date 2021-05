Raziskava pokazala, da se skoraj polovica Slovencev ni pripravljena cepiti

Raziskavo so izvedli trije slovenski raziskovalci ob podpori Valicona in Sledilnika covid-19. Kot razlog je večina sodelujočih navedla to, da so zaskrbljeni zaradi možnih stranskih učinkov in dvomijo o varnosti cepiva. Kar 81 odstotkov vprašanih najbolj skrbi še neodkriti oziroma nepredvideni učinki cepiv v prihodnosti, podobno pa kar 78 odstotkov anketirancev skrbijo težave, ki jih morda pri cepljenju še nismo odkrili. Skoraj dve tretjini anketirancev verjameta v težave pri cepljenju otrok.

