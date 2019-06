Zaupanje v cepljenje najnižje v Franciji, Slovenija blizu povprečja

V Sloveniji se okoli 70 odstotkov anketiranih strinja, da so cepiva varna, okoli 13 odstotkov pa se jih s tem ne strinja. približno 18 odstotkov se jih ni opredelilo. Da so cepiva učinkovita, jih meni 80 odstotkov, nasprotnega mnenja pa jih je osem odstotkov. Neopredeljenih glede učinkovitosti je 13 odstotkov vprašanih Slovencev, kažejo podatki.

V 144 državah sveta se 79 odstotkov vprašanih strinja, da so cepiva varna, sedem odstotkov pa se jih s tem ne strinja. 14 odstotkov jih je neopredeljenih. Glede učinkovitosti cepiv so deleži podobni. 84 odstotkov vprašanih se strinja, da so učinkovita, pet odstotkov pa jih meni nasprotno. 12 odstotkov se jih ni opredelilo, kaže raziskava, ki jo je za britansko nevladno organizacijo Wellcome opravil inštitut Gallup World Poll.

Zaupanje je najmanjše v Franciji. Da so cepiva varna, meni 47 odstotkov vprašanih, 33 odstotkov pa se jih s tem ne strinja. 19 odstotkov se jih ni opredelilo. 68 odstotkov vprašanih Francozov meni, da so cepiva učinkovita, 19 pa, da niso. Opredelilo se ni 14 odstotkov Francozov, ki so sodelovali v anketi, izvedeni med aprilom in decembrom 2018.

Največje zaupanje je medtem v Bangladešu, kjer 97 odstotkov sodelujočih meni, da so cepiva varna, zgolj odstotek pa, da niso. Opredeljena nista dva odstotka vprašanih. Pri učinkovitosti so deleži podobni. 97 odstotkov jih meni, da so cepiva učinkovita. Dva odstotka vprašanih se ni opredelilo.

Med regijami je najnižje zaupanje v cepljenje v Zahodni Evropi, kjer jih 22 odstotkov meni, da cepiva niso varna. Delež tistih, ki menijo, da cepiva niso učinkovita, je najvišji v Vzhodni Evropi, in sicer 17 odstotkov.