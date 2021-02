Kakšne posledice pusti okužba s koronavirusom na živalih?

Posledice okužb na zdravje psov in mačk že od potrditve prvega primera na Hrvaškem marca lani raziskujejo na Veterinarski fakulteti v Zagrebu. Ta vključuje dva tisoč psov in mačk. Doslej so odkrili, da se je z virusom okužil vsak četrti hišni ljubljenček v lasti osebe, ki je zbolela za covidom-19. V vseh primerih so živali, ki sicer le redko kažejo simptome, okužili lastnik. Psi ne morejo okužiti človeka, ker izločajo premalo virusa, trdijo raziskovalci. Posledice okužb za hišne ljubljenčke pa še niso povsem znane.

Nekoč razigrana in vesela triletna mešanka Arla je danes shujšana, plašna psička žalostnega pogleda. Odkar se je novembra od lastnika nalezla koronavirusa, ima zdravstvene težave."Nekaj tednov po okužbi s koronavirusom je naš pes dobil simptome, kot so bolečine v mišicah, bruhanje in driska," pove Arlin lastnik David Nitraj. Mesec dni po okužbi sta se pridružila še drgetanje in šibkost. icon-expand Pes ne more okužiti človeka. FOTO: Dreamstime Arla je le ena od dva tisoč psov, ki so vključeni v raziskavo veterinarske fakultete o posledicah okužbe z virusom pri živalih. "Trenutno preiskave še potekajo. Želimo dokazati, da je nekaj takega mogoče tudi pri psih, kot je mogoče pri ljudeh, otrocih, ki so preboleli covid," pove Vladimir Stevanović z oddelka mikrobiologije in nalezljivih bolezni na Fakulteti veterinarske medicine v Zagrebu. "Pri psih opažamo, da je klinična slika zelo podobna sindromu, ki se razvije pri otrocih,"dodaja. Ni še sicer znano, kakšne druge dolgoročne posledice bo okužba z virusom imela za zdravje hišnih ljubljenčkov. "Dokazali smo, da veliko živali lastnikov, ki so končali samoizolacijo, pesti vnetje očesne veznice. Zdaj moramo še dokazati, ali obstaja neposredna povezava z okužbo," še pove Stevanović. Le redke okužene živali kažejo specifične simptome. icon-expand V raziskavo Veterinarske vakultete v Zagrebu vključenih dva tisoč mačk in psov. FOTO: Shutterstock Raziskava je tudi pokazala, da človek lahko okuži žival, medtem ko psi ne morejo okužiti človeka, ker virus izločajo v izjemno majhnih količinah, kar ni dovolj za prenos okužbe."Živali testiramo podobno, kot se testirajo ljudje. Jemljemo brise in PCR-teste. Pri tistih, katerih lastniki so bili okuženi že pred meseci, opravljamo serološke preiskave," razlaga Stevanović. Da bi pridobili čim več podatkov, veterinarji želijo raziskavo razširiti na čim več hišnih ljubljenčkov, katerih lastniki so zboleli za covidom-19 in ugotoviti, ali bi bilo treba živali izolirati od okuženih lastnikov. icon-expand