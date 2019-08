Raziskovalci ustvarili černobilsko vodko, ki ni radioaktivna

Na eni od kmetij so pričeli z gojenjem žit, in sicer z idejo, da ustvarijo žgano pijačo.

Zakaj so ustvarili ravno vodko?

Delno zaradi tega, ker so lahko žgano pijačo ustvarili iz onesnažene zemlje. A po besedah profesorja Smitha, ima projekt širši pomen. Znanstveniki upajo, da bodo z unikatnim produktom privabili kupce, z denarjem pa bi lahko pomagali lokalnim skupnostim.

Kot pravi profesor, je v več letih opravljanja raziskav na območju Černobila spremljal počasen gospodarski napredek, počasi pa je okrevala tudi pokrajina. "V večini je onesnaženost manjša, a še vedno obstajajo vroča žarišča. Težava ljudi, ki živijo v okolici, je, da nimajo ustrezne prehrane, dobre zdravstvene oskrbe, delovnih mest in naložb."

Ko so britanski novinarji posebno vodko predstavili gostincem, so ti povedali, da ima vodka unikaten okus. "Ima veliko sadnih not, še vedno pa lahko okusite rž". Z njo bi lahko pripravili na primer klasični martini. A ker je bila do zdaj proizvedena samo ena steklenica, bo minilo še nekaj časa, preden bodo v barih ponujali vodko Atomik.

Raziskovalci nameravajo v letošnjem letu izdelati 500 steklenic, ki jih bodo najprej prodali vse večjemu številu turistov, ki v zadnjem času 'oblegajo' Černobil.