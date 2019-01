Razkrili sporočila mamilarskega kralja: želel oborožiti svojo leto in pol staro hčerko

Ure posnetkov, ko je Guzman prosto govoril o podrobnostih svojega mamilarskega imperija, so doslej eden izmed najbolj obremenilnih dokazov na sojenju v New Yorku.

V približno letu dni je FBI tako pridobil približno 200 klicev, na katerih El Chapo kramlja s svojimi podrejenimi, načrtuje večtonske mamilarske posle in dogovore o podkupovanju mehiških uradnikov, poroča the New York Times.

Sporočila iz leta 2012 je na sojenju v New Yorku razkril agent FBI Steven Marston . Pojasnil je, da so jih oblasti pridobile s pomočjo vohunske opreme, za katero je Joaquin Guzmán oziroma El Chapo sam naročil, da se namesti na telefone njegovih pomočnikov in njegove žene Emme Coronel ter še druge ženske Agustine Cabanillas , za katero domnevajo, da je bila z El Chapom v romantičnem razmerju, poroča the Guardian.

Ure posnetkov, ko je Guzman prosto govoril o podrobnostih svojega mamilarskega imperija, so doslej eden najbolj obremenilnih dokazov na sojenju v New Yorku.Doslej so na sojenju namreč predstavili tipične dokaze, kot so posnetki nadzornih kamer, izjave in izpovedi prič in njegovih sodelavcev in dobaviteljev.

Ne preganjajte policistov, oni so tisti, ki pomagajo

V enem izmed klicev, ki dokazuje sodelovanje med El Chapom in mehiškimi oblastmi, je Guzmán grajal enega od svojih pomagačev, ker je ta napadel mehiško policijo. "Ne preganjajte policistov," ga je grajal Guzmán in dodal: "Oni so tisti, ki pomagajo."

Ko se je ta pritožil, da želi, da ga policisti spoštujejo, mu je Guzmán odvrnil, naj se pomiri in jih upošteva. Na to mu je odvrnil: "Učili ste nas, da smo kot volkovi."

Svojo leto in pol staro hčerko je želel oborožiti

Sporočila so razkrila tudi, da sta se Guzman in njegova žena pogovarjala o nevarnem življenju v kartelu. V enem od sporočil mu je žena zaskrbljena napisala, da jo opazuje predstavnik zakona, Guzman pa ji je svetoval, naj živi 'običajno' življenje.

V enem od sporočil je Coronelova El Chapu zatrdila, da ima pri sebi pištolo. V enem izmed sporočil pa je Guzman svoji ženi sporočil, da je skozi okno ravnokar ubežal nasprotnemu kartelu, ki ga je želel zajeti v eni od njegovih hiš.

Njegova žena je pričanje spremljala hladno, a je postala vznemirjena, ko je agent pričel brati romantična sporočila med Cabanillasovo in Guzmanom, v katerih ga je ta naslavljala kot 'ljubezen'.