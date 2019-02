Razkrinkali goljufa, ki se je izdajal za lepotnega kirurga

Romunski tabloid je razkrinkal Italijana, ki se je izdajal za lepotnega kirurga. Kar tri leta je v štirih različnih zasebnih klinikah v Bukarešti opravljal lepotne operacije, in to brez kakršne koli izobrazbe. 38-letnik ima dokončanih le osem razredov osnovne šole in je v domovini delal kot pobiralec parkirnine.