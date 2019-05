Razkrinkali globalno združbo, ki je s pomočjo računalniškega virusa ukradla milijone evrov

Obsežna in zahtevna policijska operacija je potekala v ZDA, Bolgariji, Nemčiji, Gruziji, Moldaviji in Ukrajini. Med preiskavami so ugotovili, da so člani združbe na več kot 41.000 računalnikov namestili virus GozNym, ki je prestrezal podatke spletnih bank, s katerimi so nato dostopali do bančnih računov. S teh bančnih računov pa so denar prenakazali na račune ameriških in tujih bančnih upravičencev, ki so jih nadzirali osumljenci.

Med žrtvami spletnih kriminalcev so predvsem manjša podjetja, odvetniške pisarne, mednarodne korporacije in tudi neprofitne organizacije. Skupaj pa so jim odtujili okoli 100 milijonov dolarjev (89,3 milijona evrov).