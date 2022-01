Razkrinkana mednarodna združba, ki je tihotapila tobačne izdelke

S cigaretami se da očitno precej dobro zaslužiti – 11,6 milijona evrov bi lahko z zaseženo količino tobačnih izdelkov v dveh nezakonitih obratih v okolici Ljubljane zaslužili člani zdaj že nekdanje mednarodne hudodelske združbe. 70 kriminalistov, 20 policistov in kar nekaj uslužbencev finančne uprave je namreč v sodelovanju s francoskimi oblastmi uspešno razbilo mednarodno kriminalno združbo, ki je v Francijo več let tihotapila ponarejene tobačne izdelke – od rezanega in drobljenega tobaka pa vse do cigaretnih filtrov in škatlic.