Razkritje Elona Muska: komentatorji oddajo označili za najslabšo

Drugi najbogatejši človek na svetu, 49-letni Elon Musk, ustanovitelj podjetij Tesla, SpaceX in Neuralink, se je preizkusil v vlogi televizijskega voditelja na ameriškem NBC-ju. Kot prvi poslovnež je gostil priljubljeno zabavno oddajo Saturday Night Live. Milijone gledalcev je nepredvidljiv Musk presenetil že v uvodnem nagovoru, saj je prvič javno spregovoril o svoji bolezni. Razkril je namreč, da ima Aspergerjev sindrom. Gre za razvojno motnjo, ki sodi v skupino motenj avtističnega spektra. 49-letni Musk se je med uro in pol dolgo oddajo veliko šalil na svoj račun. Ni pa znano, kako ekscentrični milijarder sprejema kritike, saj so mnogi komentatorji oddajo označili za eno najslabših doslej.

