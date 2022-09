Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico živil kar 11 evrov

Zaživel je vladni primerjalnik cen osnovnih živil v trgovinah, ki ga je vlada naročila z namenom zajezitve neupravičenih zvišanj cen hrane. Potrošniki lahko tako od ponedeljka naprej na spletni strani Naša super hrana primerjajo cene 15 skupin osnovnih živil in petih sezonskih živil. Cene so primerjane v šestih slovenskih trgovinah, trikrat v sedmih mesecih, kot bo trajal popis cen, pa bodo dodali še popis cen v italijanskih, avstrijskih in hrvaških trgovinah. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico v Sloveniji je 11 evrov.