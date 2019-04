Razloga, da bi si zatiskali oči pred okužbami z virusi hepatitisa, ni

Preverili smo učinkovitost cepiva proti virusu hepatitis. Po ocenah naj bi bilo pri nas okoli 3000 ljudi, ki so okuženi z virusom hepatitisa C, a tega sploh ne vedo. Bolezen, ki jo imenujejo tihi ubijalec, dolga leta napreduje brez vsakršnih znakov. Ko bolnik težave zazna, pa je škoda lahko že velika. Težke posledice hepatitisa C lahko učinkovito zdravimo, za hepatitis B pa imamo cepivo.