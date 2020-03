Razloga za paniko ni, a ravnajte samozaščitno

Strokovnjaki poudarjajo, da panika ni potrebna ter da ni bistvene razlike v tem, ali bodo ljudje testirani danes ali jutri, ni. Če ste zdravi in nimate znakov okužbe, razmišljajte pozitivno in ravnajte samozaščitno. To pomeni, da je potrebna predvsem dobra higiena rok. Te umivajte vsaj 20 sekund, potem pa jih dobro splaknite in do suhega obrišite. Roke si je treba umivati čim bolj pogosto.