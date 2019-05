Razmere na Kosovu mirne, Srbija pričakuje nadaljevanje operacije

Odnosi med Kosovom in Srbijo so se znova zaostrili v torek. Specialna enota kosovske policije je namreč v akciji proti organiziranemu kriminalu aretirala okoli 30 ljudi , tudi Srbe. Srbski predsednik Aleksander Vučić je zaradi dogajanja na severu Kosova odredil polno bojno pripravljenost srbske vojske.

V štirih občinah na severu Kosova so v torek zjutraj prijeli približno 30 oseb zaradi suma sodelovanja v organiziranem kriminalu. Med njimi je 23 Srbov in Bošnjakov, pa tudi pripadniki kosovske policije.

Osebe, ki so jih aretirali v okviru operacije, naj bi bile sicer vpletene tudi v lanski umor politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića in kosovskega policista Enverja Zumberijaleta 2011.

Iz mednarodne misije Kfor so danes sporočili, da operacija ne bi smela presenetiti Srbije, saj so Beograd o tem vnaprej obvestili. "Razmere so bile pod nadzorom, neprestano smo jih spremljali. Dobro izmenjujemo informacije in bili smo v stiku s srbskimi oblastmi," je za srbsko televizijo Prva dejal tiskovni predstavnik Kforja Vizenzo Grasso.