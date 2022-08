Razmere na severu Kosova se zaostrujejo

Razmere na severu Kosova, kjer živijo pretežno Srbi, se znova nevarno zaostrujejo. Tamkajšnji prebivalci so v nedeljo zvečer na cestah postavili barikade in blokirali dostop do dveh mejnih prehodov s Srbijo. Odjeknili so tudi streli. V pripravljenosti je tudi misija zveze Nato na Kosovu, ki spremlja razmere. Kfor bo, če bo nujno, tudi posredoval. Napetosti so sprožila nova pravila na meji, v skladu s katerimi med drugim na kosovsko ozemlje ne bi bil več mogoč vstop s srbsko osebno izkaznico. Srbija sicer že 11 let ne dovoljuje vstopa državljanom Kosova s kosovskimi dokumenti, ampak jim izdaja posebna dovoljenja. Srbski predsednik Vučić je pozval k umiritvi razmer. Vlada v Prištini pa je po posredovanju Evropske unije in Združenih držav Amerike sporočila, da bo za mesec dni odložila uvedbo ukrepov.