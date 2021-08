Razmere v Afganistanu dosegle vrelišče

Na kabulskem letališču sta odjeknili eksploziji, v katerih je umrlo najmanj 13 ljudi, med njimi tudi otroci in ameriški vojaki. Do tega trenutka iz afganistanske bolnišnice sporočajo, da so k njim pripeljali že 70 ranjencev. Poškodovani so tudi talibanski borci. Prva eksplozija je odjeknila v jašku ob letališču, kjer pregledujejo dokumente afganistanskih beguncev, eksploziji pa je sledilo streljanje. Drugo eksplozivno napravo je razneslo ob hotelu Abbey, nedaleč stran od prve. Do samomorilskega napada je prišlo kljub svarilom s strani zahodnih držav, da ob letališču obstaja nevarnost terorističnega napada.