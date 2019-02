V Bosni in Hercegovini je prenehalo deževati in stanje na poplavljenih območjih se je začelo umirjati. A za prebivalci, pripadniki civilne zaščite in drugih reševalnih služb je burna in težka noč – na stotine jih je namreč bedelo ob rečnih strugah in svojih domovih, da bi preprečili najhujše.

"Raven vode je začela upadati – ker je prenehalo deževati in zaradi vseh sanacij, ki smo jih opravili ponoči," je za Oslobođenje povedala Majda Kovač , tiskovna predstavnica Federalne uprave civilne zaščite (FUCZ). Upadajo vodostaji rek Une, Sane, Vrbas in zgornjega toka reke Bosne. Srednji in spodnji tok reke Bosne imata prav tako manjšo intenziteto. Narašča samo še vodostaj reke Save, a ta v tem trenutku ne ogroža nikogar.

Najhuje je v kantonu Sarajevo, Osrednjebosanskem kantonu in zeniško-dobojskem kantonu, kjer so se prebivalci borili z naraslo vodo, ki je poplavljala hiše in avtomobile ter uničevala polja in cestno infrastrukturo. Razmere so marsikoga prestrašile in spomnile na leto 2014, ko so to območje prizadele katastrofalne poplave, kakršnih dotlej še ni bilo.

Prebivalci Kaonika in Busovače danes z lopatami odstranjujejo mulj in vse, kar jim je nanesla reka Lašva. Pravijo, da so prepuščeni samim sebi. Pero Bagarić iz Kaonika je bil sam v hiši, ko je v klet začela vdirati voda. "Nič nisem spal, samo gledal sem skozi okno, kaj se bo zgodilo. Nihče ni prišel, da bi mi pomagal," je dejal za Klix.ba.Danes sam poskuša očistiti hišo in popraviti škodo. "Hiša je polna vode, podobno je bilo pred 12 leti,a zdaj je veliko huje kot takrat," je dejal.

Občine v Osrednjebosanskem kantonu, ki so na poplavnih območjih, so Busovača, Travnik, Vitez, Kiseljak in Novi Travnik. Najbolj je prizadeta Busovača, kjer je zapadlo največ snega, velike količine dežja pa so še poslabšale situacijo. Tako tam kot v Kiseljaku so razglasili izredne razmere.

Kovačeva pa je še povedala, da so ponoči evakuirali neko starejšo žensko iz Busovače. Prepeljali so jo v bolnišnico Nova Bila. Občino je že obiskal tudi premier Federacije Bosne in Hercegovine Fadil Novalić .

Tudi v Zenici in občini Kakanj so razglasili izredne razmere, od 40 do 50 družin pa je moralo zapustiti svoje domove, poroča Oslobođenje. Večinoma so se namestili pri sorodnikih in prijateljih. Kot je za regionalno televizijoN1 povedal župan Fuad Kasumović , je najhuje v naselju Tetovo, kjer je poplavilo okoli 20 hiš. V nekaterih je bila voda visoka kar meter in pol. Odnašalo je tudi mostove in ceste.

V občini Kakanj so sanacija, odstranjevanje mulja in čiščenje cest v polnem teku. "V Karaliskem polju se reka Bosna preliva na regionalno cesto, ustavljamo jo z nasipi. V Modrinju je viseči most postal prepreka za odpadke, ki jih nanosi reka in dvomim, da bo zdržal, glede na to, da je nivo vode nad mostom. Vse razpoložljive ekipe in prebivalci so angažirani ali v stanju pripravljenosti," je že včeraj povedal podžupan Kaknja Aldin Šljivo. Pozneje se je most za pešče v Modrinju, ki ga omenja, povsem porušil.

Iz občine so sporočili, da so vse ceste na območju Kakanja že prehodne, družine, ki so morale zapustiti svoje domove, pa bodo obiskali in videli, kako jim lahko pomagajo. Takoj bodo stekli tudi postopki za ocenjevanje škode.

V kantonu Sarajevo s hitrim ukrepanjem preprečili najhujše

Na področju kantona Sarajevo so poplavljena naselja v dolini rek Bosne, Željeznice in Zujevine. Največ škode je nastalo v Hadžićih, Pazariću, Osijeku, Otesu, Bojniku in delih Rajlovca in Reljeva, kjer so prebivalci ponoči črpali vodo iz svojih hiš. Manjšo škodo so utrpeli tudi v občini Vogošča.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaščite Samir Džihić je povedal, da je bilo v Hadžićih in Pazariću ogroženih 35 objektov. "S pravočasnim ukrepanjem naše službe in drugih pristojnih služb smo uspeli preprečiti najhujše. Trenutno ni ogrožena nobena hiša, niti ni nobena pod vodo. Poplavljena pa so polja, saj se topi sneg iz okoliških gora," je dejal za Klix.ba. Po njegovih besedah v nobeni občini situacija ni bila tako alarmantna, da bi morali razglasiti izredne razmere, zato kanton Sarajevo tega ni storil. Posledično ljudje, ki so utrpeli škodo, niso upravičeni do pomoči iz mestnega proračuna.

Nov most na Ilidži skoraj popolnoma uničen

Narasla voda je uničila tudi še ne dokončan most za pešce na reki Željeznici, ki povezuje naselji Lužani in Pejton na Ilidži. Vrednost mostu, ki so ga začeli graditi maja 2018 in bi moral biti končan v roku 12 mesecev, je približno 1,4 milijona konvertibilnih mark (dobrih 700.000 evrov).

Edin Porobić, direktor podjetja, ki je izvajalec del na mostu, je škodo ocenil na 40 do 50.000 evrov. "Most ni bil fiksiran, pričvrščen je bil samo osrednji del, tako potekajo dela. Takšnih izrednih okoliščin nismo mogli predvideti. Zdaj bomo ta osrednji del spet sneli in ga na novo zgradili," je dejal za Klix.ba. Stebri so po njegovih besedah stabilni, počila sta plošča in opaž, reka pa je odnesla železno konstrukcijo. Kljub temu, pravi, imajo še tri mesece časa za končanje del. "Odvisno od vremena, če nam bodo okoliščine to dopuščale, bomo za popravilo potrebovali mesec dni in bodo dela končana pravočasno."