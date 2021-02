Razmere v stranki upokojencev po neuspeli nezaupnici vedno bolj napete

Vodstvo stranke DeSUS je predsedniku parlamenta Igorju Zorčiču sporočilo, da je stranka v opoziciji. Kaj pa njeni poslanci? Ker nihče natančno ne ve, kdo je kje in s kom, bo Zorčič še počakal na pojasnila vodje poslancev Franca Jurše. Vodja stranke Karl Erjavec je med tem možnost za drugi častni umik po propadli konstruktivni nezaupnici zamudil. Da je DeSUS v opoziciji, je preslišal in zavrnil celo kmetijski minister Jože Podgoršek, ki še naprej ostaja del Janševe vlade, kar štirje od petih poslancev pa so Erjavcu dali jasno vedeti, da v opoziciji nočejo biti.

