Razmere v 'rdeči' obalno-kraški regiji se naglo poslabšujejo

Medtem ko število hospitaliziranih vztrajno pada, na intenzivni negi se celo zdravi najmanj bolnikov po štirih mesecih, stanje v obalno-kraški regiji ni dobro. Po slabih dveh tednih razglašene oranžne faze bo kot edina regija v državi zdrsnila nazaj v rdečo. Ukrepi se bodo tako tam spet zaostrili, svoja vrata bodo morale zapreti nekatere trgovine in storitve s kvadraturo, večjo od 400 kvadratnih metrov, spet bo prepovedano druženje oziroma zbiranje, vlada pa je prepovedala tudi prehajanje v in iz obalno-kraške regije. So pa vse glasnejše govorice, da bi se lahko v srednje šole vrnili vsi dijaki.

