Razmere v Venezueli vedno slabše, ljudje zapuščajo državo

Pomanjkanje, revščina in kriminal. Nekoč, zahvaljujoč nafti, bogata Venezuela je danes, 10 let po smrti levičarskega predsednika Huga Chaveza, ki je državo popeljal na pot propada, in po 10 letih vladavine naslednika Nicolasa Madura, na dnu. Maduro se s pomočjo vojske trmasto oklepa oblasti. Vsi poskusi, da bi se otresli režima, od volitev, protestov do poskusa udara dela vojske, so propadli. Kdor je lahko, je zbežal. Zaradi nevzdržnih razmer se je tako že leta 2019 v okviru repatriacije v Slovenijo vrnilo 55 Venezuelcev slovenskega rodu. V teh štirih letih pa so se razmere tam še poslabšale. Ljudje še vedno zapuščajo državo, hrane je malo in je draga, zdravil skorajda ni, minimalna plača pa znaša manj kot pet evrov na mesec.