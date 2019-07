Razobesil staro socialistično zastavo in dobil kazen v dinarjih

Krajan je po opravljenem delu na strehi svinjaka, v skladu s tradicijo, na dvorišču obesil hrvaško trobojnico. Problem pa je nastal, ko je zastavo zagledal sosed, ki je brž poklical policijo in sporočil, da je 58-letni krajan uporabil zastavo Socialistične republike Hrvaške z rdečo peterokrako zvezdo, ki je bila do leta 1991 sestavni del nekdanje SFRJ.

Na dvorišče so kmalu po prijavi zakorakali hrvaški policisti, zastavo zaplenili in krajanu napisali globo zaradi kršenja Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Hrvaške. Policisti namreč niso imeli razumevanja za njegovo obrazložitev, da je bila zastava razobešena v skladu s tradicijo po dokončanem delu, na podstrešju pa da ni našel druge.

Kaznovan z globo v nekdanji valuti

Na tej točki pa so se stvari ironično zapletle. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Hrvaške se po letu 1993 ni spreminjal. Globa, ki jo predpisuje 27. člen zakona je namreč 20 do 50 nemških mark v dinarski protivrednosti. Tako 58-letniku zaradi razobešanja nekdanje zastave, grozi kazen v nekdanji valuti. Če je krajanu uspelo najti staro zastavo na podstrešju, pa je sedaj vprašanje, kje bo našel dinarje ter kako bodo izračunali tečaj v odnosu na nemško marko, ko pa tudi ta valuta ne obstaja več, piše lokalni slavonski portal danica.hr.