Razočarani zaposleni na upravnih enotah: Smo na mrtvi točki

"Nihče nas ne sliši, nihče nas ne vidi, nihče ne ve, kaj delamo," pa so še naprej razočarani zaposleni na upravnih enotah, ki pri stavkovnih pogajanjih za višje plače niso dosegli napredka. Stavko so zaostrili. Do njenega preklica bodo izdajali le nujne dokumente, prav tako pa zahtevajo sestanek s predsednikom vlade. Za to, da bodo stavkali prav vsak dan, se je na koncu odločilo 34 enot od 58. Na drugi strani pa morajo državljani po vsej državi iskati upravne enote, kjer lahko pridejo na vrsto.