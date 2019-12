Razočaranje na podnebni konferenci: 'Raje gledamo nazaj kot naprej'

Na podnebni konferenci v Madridu, ki bi se morala zaključiti že v petek, a se je zavlekla v podaljške, trenutno vlada predvsem razočaranje. Kljub temu, da so se predstavniki držav pogajali celo noč, namreč še ni prišlo do zbližanja o tem, kako se boriti proti globalnemu segrevanju in njegovim posledicam.

Danes zjutraj je bil sicer pripravljen nov osnutek končnega dokumenta, a soglasja predstavnikov bogatih, hitro rastočih, in revnih držav ni na vidiku. Namesto da bi pogajalci dokončno oblikovali knjigo pravil za začetek izvajanja pariškega podnebnega sporazuma, naj bi pri iskanju odgovorov na vprašanje, kako daleč so pripravljene iti države v boju proti podnebnim spremembam, naredili kvečjemu korake nazaj. "Vsa priporočila znanosti so izgubila moč, vsa priporočila, da je treba povečati ambicije, so pozabljena. Zgleda, da raje gledamo nazaj kot naprej," je bil kritičen Carlos Fuller, ki vodi pogajalsko skupino majhnih otroških držav. Tudi drugi delegati so povedali, da maratonski pogovori med ministri in drugimi predstavniki držav niso prinesli pravega napredka, tako da do pomembnih razhajanj še vedno prihaja pri več vprašanjih.

Napredek naj bi blokirali tudi Kitajska in Indija. FOTO: AP

Na dan prišle stare delitve, napredek blokirata tudi Kitajska in Indija V Madridu naj bi na dan prišle stare delitve med bogatimi in hitro rastočimi državami onesnaževalkami, kdo naj zmanjša emisije toplogrednih plinov in za koliko, ter kje vzeti tisoče milijard, ki jih človeštvo potrebuje za prilagoditev na podnebne spremembe. Napredek pogajanj naj bi blokirali tudi Kitajska in Indija - prva in četrta največja onesnaževalka na svetu. ZDA so medtem deležne očitkov, da njeni predstavniki na konferenco niso prišli v dobri veri, saj še naprej zavirajo svetovni boj proti globalnemu segrevanju. Washington sicer prihodnje leto izstopa iz pariškega sporazuma. Med današnjo razpravo je na površje naplavilo še nesoglasje, kako naj države naslovijo različne znanstvene ocene o stanju planeta.

Na konferenci v Madridu vlada razočaranje. FOTO: AP