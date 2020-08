Razočaranje ob porazu PSG-ja pariške ulice preplavilo z nasiljem in izgredi

Prav pandemija je kriva, da se v Lizbono ta konec tedna ni zgrinjalo na deset tisoče navijačev z Bavarske in Pariza. A je bilo zato povsem drugače v Parizu in Munchnu. V bavarski prestolnici veselju ob Bayernovi osvojitvi naslova evropskega klubskega prvaka ni bilo ne konca ne kraja, le redki pa so upoštevali ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Spoštovanja zaščitnih ukrepov ni bilo niti v Parizu, kjer se je na ulicah zbralo več tisoč navijačev PSG-ja. Razočaranje se je kmalu sprevrglo v nasilne izgrede. Pariški navijači so zažigali avtomobile, uničevali in ropali trgovine ter se spopadali s policijo, 148 ljudi pa je končalo za zapahi.