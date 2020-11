Razpis le za tiste, ki imajo kot glavno dejavnost prijavljen turizem ali gostinstvo

Na idejo o prevozu turistov do Benetk in nazaj je prišel Uhelj iz ene najstarejših zasebnih turističnih agencij pri nas – v družini se s tem ukvarjajo že 30 let. Zdaj so se prijavili na Spiritov razpis za pomoč gostinstvu in turizmu in iz razpisa gladko izpadli, "ker iz nam nelogičnega razloga ne gledajo dejanskega poslovanja podjetja" . Pogledali so samo to, kaj piše v prvi vrstici v Ajpesu, pravi Uhelj.

Iz razpisa je razvidno, da so do enkratne pomoči upravičeni zasebniki in podjetja s področja turizma in gostinstva, a pozor: tista, ki imajo kot svojo glavno dejavnost prijavljeno eno od teh dejavnosti. Uhelj ima kot glavno dejavnost prijavljen krajevni in medkrajevni prevoz potnikov. "Ker opravljamo tudi prevoze za naše potnike in partnerje iz Slovenije na italijanska letališča. Če hočemo to opravljati, moramo imeti tudi italijansko davčno številko, italijanska davčna uprava pa je od nas zahtevala, da imamo kot primarno dejavnost naveden kopenski potniški promet. In to smo tudi vpisali," pravi Uhelj.

Izpadli so tako iz razpisa za pomoč turizmu in gostinstvu, čeprav imajo prijavljeno tudi dejavnost turistične agencije, kot tudi iz nedavne državne pomoči prevoznikom, ki so jo prejeli zgolj avtobusni prevozniki, saj turiste do Lipice in Postojne prevažajo s kombiji.