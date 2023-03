Težave novega klicnega centra: klicatelji dobijo zastarele podatke

Predstavljajte si nekoga, ki nima družinskega zdravnika in zato, da dobi informacije, kje so še prosti, pokliče na nov klicni center ministrstva za zdravje. Ker je tako svetoval tudi minister za zdravje. In nato dobi podatke, ki so zastareli. Agentke in agenti Telekoma Slovenije, ki po naročilu ministrstva začasno delajo v klicnem centru, ne razpolagajo z verodostojnimi podatki o zdravnikih, ki naj bi v času pogovora še opredeljevali nove bolnike. In za to je kriv Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer se izgovarjajo.