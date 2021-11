Razprave o skrajšanem delovniku tudi v Sloveniji: kakšne so prednosti in slabosti

Kako bi bilo, če bi namesto osem ur ali več na dan delali le šest ur? V državah, kot so Španija, Nizozemska in Francija, so skrajšani delovnik v nekaterih podjetjih že vpeljali, odzivi delavcev so pozitivni, večina podjetij pa poroča tudi o povečanju produktivnosti. Šesturni delovnik je tudi predlog ene od parlamentarnih strank, Socialnih demokratov, ki je na strokovnem posvetu skupaj s poznavalci tega področja razpravljala prav o tem, kaj bi nam skrajšani delovnik prinesel in kje bi se lahko zapletlo.