Zaradi visokih cen ogrevanja razrešen direktor Energetike Maribor

Visoke cene ogrevanja so odnesle Alana Perca, dolgoletnega direktorja občinskega podjetja Energetika Maribor. Kot povzema mariborski župan, ga je nadzorni svet razrešil zaradi visokih cen ogrevanja, ki so se v zadnjem letu zvišale za kar 120 odstotkov. Perc pa odgovarja: V ozadju bi lahko bil politični razlog, ker poslovno gledano pri tem ni zdravega razuma. Ker da je predlagal, da bi položnice ostale enake, razliko do podražitve pa da bi Energetika krila iz dobička. In ko je želel to predstaviti tudi vodjem svetniških skupin, ki so sestankovali z županom, so mu vstop v mestno hišo preprečili.