Razrešeni župan: o njegovi usodi odločali kar prebivalci občine

Razvpiti hrvaški župan Občine Murter-Kornati, ki je leta 2019 s službeno kartico plačeval storitve v avstrijskem bordelu, pa tudi zasebna potovanja po Hrvaškem, se mora po dobrih devetih letih županovanja posloviti. Ker Turčinov niti po izbruhu afere niti po izdani obtožnici zaradi zlorabe položaja in pooblastil ni odstopil, so o njegovi usodi na referendumu odločali kar prebivalci občine. Tisti, ki so na volišča prišli, so glasovali za odhod Turčinova.