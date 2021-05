Neznanec razrezal ograjo: izpuščenih več kot 30 damjakov

Kdo je kriv za pobeg črede damjakov iz obore, bi rad razjasnil Janko Lukežič, ki jih od prejšnjega tedna v svojih ogradah v Sračji dolini pogreša več kot 30. Do nedavnega je bilo namreč srnjadi v njegovi obori ob sprehajalni poti na Rašico več kot 100. Kot nam je lastnik povedal, je na robu gozda ograjo razrezal nekdo, ki se z njegovo vzgojo damjakov in jelenov za meso, ne strinja. Te izpuščene živali so zdaj v večji nevarnosti, zunaj ograde imajo namreč le majhne možnosti za preživetje.

icon-expand