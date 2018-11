Razsipno življenje El Chapa: zasebni živalski vrt, pomlajevalne nege v Švici in štiri do pet žensk

Martínez je opisal, kako je njegov kartel v ZDA skozi predore pod mejo tihotapil na tone kokaina. Tega so naložili v skrite predele v prtljažnike kamionov, tihotapili pa so ga celo v lažnih pločevinkah čilija. Nazaj pa so po isti poti prihajali milijoni dolarjev v gotovini, poroča the Guardian.

Kot je na sodišču povedal njegov nekdanji dober prijatelj in asistent Miguel Ángel Martínez , je imel El Chapo, ki je v devetdesetih nesramno obogatel s prodajo prepovedanih drog, vilo na prav vsaki plaži in ranč v prav vsaki zvezni državi ZDA.

Kot poročajo ameriški mediji, namreč ni dvoma, da imata El Chapo in njegov kartel še vedno možnost in sredstva, da škodujeta, vplivata ali kako drugače utišata priče v postopku proti zloglasnemu mamilarskemu šefu.

Večina je končala v Tijuani, kamor je Guzman nekajkrat mesečno pošiljal svoja tri zasebna letala. V povprečju naj bi vsako letalo nosilo približno 10 milijonov evrov.

Denar so skrivali v zato najetih hišah, potem so ga natlačili v torbe in odnesli v banke v Mehiko, kjer so podkupili delavce, da ti niso postavljali nobenih vprašanj.

Levi, 'Chapita' in več žensk

Svoja letala je uporabljal tudi za to, da je letel po Mehiki z oboroženimi varnostniki, da je lahko obiskal vse svoje domove, vključno z vilo na obali Acapulca, ki je imela tudi zasebni živalski vrt oziroma safari. Guzman je nato s posebnim 'vlakcem' potoval po njem in si ogledoval leve, tigre in panterje. Tu je imel privezano tudi svojo jahto, ki jo je poimenoval Chapito.

Martínez je povedal, da so bile med njegovimi rednimi 'izdatki' še štiri do pet žensk. "Vsem smo morali plačati,"je dejal pred očmi Guzmanove žene, ki je spremljala sojenje in s katero ima tri otroke.