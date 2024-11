Poleti sta po Ljubljani razstreljevala bankomate, zdaj bosta morala v zapor

Najprej se je trojica maja letos lotila bankomata v Štepanjskem naselju. Glavni akter Nikola Prelec je v režo bankomata zvrtal luknji, skozi kateri je potisnil dve cevi iz plinskih jeklenk in sprožilec. Eksplozija je odprla trezor, iz katerega so ukradli 80 tisoč evrov. Na podoben način so raztrelili še dva bankomata, enega na Fužinah in drugega v Dravljah.