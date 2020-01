Na mariborskem sodišču se je začelo vnovično sojenje Medihi Hromadžić. Junija lani je bila obsojena na 20 let zapora za uboj sestre dvojčice in poskus uboja svoje matere, a se s takratno razsodbo sodišča ni strinjal nihče, niti tožilstvo niti obramba. Višje sodišče je sodbo v celoti razveljavilo in po skoraj dveh letih se vse začenja znova.