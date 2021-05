Razvite države pospešujejo cepljenje, nekatere pa cepivo še vedno zavračajo

Po svetu je bilo do zdaj razdeljenih več kot 1,36 milijarde cepiv proti covidu-19, ki počasi, a vztrajno vračajo naša življenja v normalo. In medtem ko razvite države pospešujejo cepljenje in sproščajo ukrepe, v nekaterih državah še vedno niso dobili niti enega odmerka. V Tanzaniji denimo cepivo zavračajo. Tudi v Eritreji in Burundiju niso pristopili k mednarodni pobudi Covax, ki želi cepivo zagotoviti revnejšim državam.

