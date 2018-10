Rdeč tornado pustošil po Cipru

Tornado, ki je v višino dosegel 200 metrov, je v nedeljo popoldne pustošil blizu ciprske prestolnice Nikozije, natančneje v mestecu Ayios Trimithias, kjer je povzročil veliko škodo. Številni so tornado, ki se je zaradi peska obarval rdeče, ujeli s kamero in impresivne posnetke objavili na družbenih omrežjih.

Župan mesteca Giorgios lacovou je tornado označil za katastrofo. Nekatere prebivalce so morali namreč zaradi uničenih hiš evakuirati in jih nastaniti v hotelih ali pri sorodnikih. "Prišel je s severovzhoda in trajal zelo dolgo. Dvigoval je strehe hiš, metal pesek in smeti. Uničena so tudi nekatera drevesa. Katastrofa. Nekateri ljudje so ostali brez svojih domov ... Ljudje z otroki. Še nikoli nisem videl česa podobnega," je pretreseni župan povedal lokalnim medijem.