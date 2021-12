Letos se je Aleksander Pozvek velikokrat – sicer bolj neuspešno kot uspešno – preizkusil v različnih športih. Zato ga seveda ni bilo med nominiranci za športnika leta, a je vseeno obiskal prireditev in preverjal, kakšne elegantne obleke so nosili naši vrhunski športniki. Nekdanji vrhunski športnici Tina Maze in Petra Majdič pa sta z njim govorili tudi o materinstvu.