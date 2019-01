Rdeči alarm za hrvaško obalo: 'Vreme nevarno za življenja ljudi'

Zaradi močne burje in severnega vetra, ki naj bi dosegel tudi do 130 kilometrov na uro, so za celotno hrvaško obalo razen Istre danes razglasili rdeči alarm, je sporočil hrvaški hidrometeorološki zavod. Rdeči alarm pomeni, da so vremenski pogoji nevarni za življenja ljudi, lahko pa povzročijo tudi gmotno škodo na infrastrukturi.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je na svoji spletni strani objavil, da bodo vremenski pogoji nevarni za ljudi tudi ob obali hrvaške Istre, za katero so razglasili oranžni alarm. V večini kopenskih delov sosednje države bodo vremenski pogoji potencialno nevarni in so razglasili rumeni alarm.

V kopenskem delu Hrvaške ponekod rahlo sneži, so pa tudi padavine na meji snega in dežja. Najnižjo temperaturo na Hrvaškem so namerili davi ob 7. uri in sicer v Gospiću, kjer je bilo minus 5,7 stopinje Celzija, medtem ko je bilo najtopleje v Komiži na otoku Vis; 10 stopinj Celzija.

Zaradi močnega vetra je samo za osebna vozila odprta avtocesta Zagreb–Split med odcepoma Sveti Rok–Maslenica. Veter občasno upočasnjuje promet tudi na avtocesti Reka–Zagreb med odcepom Kikovica in predorom Tuhobić, je sporočil hrvaški avto-klub.

Voznike so opozorili tudi na občasno sneženje v Liki in zaledju Dalmacije, zaradi mokrih cestišč in nizkih temperatur pa tudi na možno poledico na cestiščih na različnih koncih Hrvaške.

Sicer pa oranžni alarm zaradi vetra velja tudi pri nas.