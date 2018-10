Rdeči alarm za Hrvaško, v Italiji tornadi in sneg

Nestabilno vreme pa povzroča težave tudi v sosednjih državah. Na Hrvaškem so za celotno državo razglasili rdeči alarm. V notranjosti države težave povzroča gosta megla, obilne padavine in močan orkanski veter pa največ težav povzročajo na območju Dubrovnika in Splita. Do nadaljnjega so prekinjene številne linije trajektov in katamaranov, zato so nekateri otoki trenutno odrezani od sveta.

Po podatkih DHMZ v Dubrovniku piha jugo s sunki do 115 kilometrov na uro, tamkajšnji prebivalci pa poročajo o zemeljskem plazu, ki je zasul eno izmed glavnih cest v mestu. Nekatera območja zaradi uničenih napeljav nimajo električne energije. Največ dežja je do zdaj padlo v Senju, in sicer 124 litrov na kvadratni meter. Iz Splita poročajo, da se morje že preliva čez nižje dele obale.

Zaradi megle in dveh prometnih nesreč HAKopozarja na previdnost na cestah. Zaradi megle je zmanjšana vidljivost na avtocesti A1 med Bosiljevem in Malo Kapelo in na zagrebškem avtocestnem obroču.

Italija: na severu sneg, na jugu poplave in tornadi

Za ponedeljek so za celotno Italijo napovedane hude nevihte, vključno s tornadi. Po napovedih bo najhuje prizadeta Sicilija, ponekod je obilno deževje že poplavilo ceste. Za območje Toskane in Lazia meteorologi napovedujejo močne tornade, s severa Italije pa poročajo o snežnih metežih.