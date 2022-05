Rdeči čevlji kot simbol upora: seksizem v slovenski politiki

Ženske na visokih položajih, v politiki, gospodarstvu in v poslovnem svetu so velikokrat tarča seksističnih in diskriminatornih izjav. Pa je res bolj pomembno, kaj ima ženska oblečeno, kot pa kaj ima za povedati? Je res bolj pomembna njena zunanjost kot pa njene kompetence?

"Meni se zdi seksizem kjerkoli in kadarkoli absolutno nesprejemljiv in obsojanja vreden. Žalostno je, da se sploh morava pogovarjati o tem v 21. stoletju," pravi evroposlanka Irena Joveva. "Mene vsakič znova to razočara, ker ne govori naša vsebina oz. to kar smo in to kar želimo dati tej družbi, ampak naša zunanja podoba. Pri moških zagotovo takšnega obnašanja ali ravnanja ni," pa meni kandidatka za zunanjo ministrico Tanja Fajon.

Joveva in Fajonova sta bili na svoji karierni poti mnogokrat ožigosani zgolj zaradi tega, ker sta ženski. Fajonova nazadnje v minuli volilni kampanji zaradi drže nog. "Ne preseneča me, da se ženske ne podajo dovolj samozavestno in pogumno na take pozicije, ki zahtevajo, da smo bistveno bolj izpostavljene. In vse opazke o nogah, o oblačilih, o tem kako se nosimo, kakšne imamo frizure, so absolutno neprimerne, ker je prav, da ljudje slišijo, kaj imamo za povedati in kaj znamo," je jasna Fajonova.

"Na žalost nisem edina, nisem ne prva ne zadnja. Tako da jaz na to ne gledam iz osebnega vidika, da bi me prizadelo osebno, ker si oni točno to želijo. Prizadene me z vidika, ko vidim, kaj je del politike pri nas postal oz. kaj del politike prinaša," pravi Irena Joveva.

Rdeči čevlji in mesto v politiki

Rdeči čevlji so tako postali simbol upora, simbol borbe, da ženske lahko tako kot moški zasedemo vodilna mesta, ne da bi bile zato zasmehovane. In seksizem bomo izkoreninili, je minuli petek odmevalo v Državnem zboru

"Zelo sem vesela, da so ženske v rdečih čevljih prepoznale simbol upora proti skrajnemu šovinizmu in to bomo izkoreninili iz DZ-ja ter iz naše družbe. In če bodo rdeči čevlji k temu kaj pripomogli, super zakaj pa ne," pravi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in dodaja: "To je njihova šibkost, to je samo šibkost. Jaz ostajam močna še naprej."