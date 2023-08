Rdečemu križu Slovenije nov milijon, pakete pomoči dostavil generalni sekretar

Pakete pomoči je tistim gospodinjstvom na Škofjeloškem, ki še zmeraj težko pridejo do trgovine, osebno dostavil tudi generalni sekretar Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca Jagan Chapagain, ki je šel na teren tudi zato, da se ljudje ne bi čutili pozabljene. Mednarodna federacija Rdečega križa je Sloveniji sicer namenila nekaj več kot milijon evrov, ki jih bodo v Rdečem križu Slovenije namenili predvsem nakupu prehranskih paketov, razvlažilnikov in higienskih pripomočkov, ob potrebi pa tudi za zagotavljanje dodatne delovne sile.

