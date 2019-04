Rdeči križ po več kot petih letih razkril ugrabitev treh sodelavcev v Siriji

V prvi podrobni izjavi o incidentu so navedli, da so Louisa Akavi , Alaa Rajab in Nabil Bakdounes izginili oktobra 2013 med potovanjem v provinco Idlib, ki leži v severozahodnem delu Sirije, poroča britanski BBC. Ko so jih ugrabili, so bili v konvoju, ki je zdravstvenim ustanovam v Idlibu dostavljal dodatno opremo in zdravila. Konvoj so ustavili oboroženi moški in ugrabili sedem ljudi, štiri od njih pa izpustili naslednji dan.

62-letna Akavijeva, sicer državljanka Nove Zelandije, je medicinska sestra, ki je za Rdeči križ delala že od konca 80. let prejšnjega stoletja. Do ugrabitve je uspešno opravila sedemnajst terenskih misij. Alaa Rajab in Nabil Bakdounes, oba državljana Sirije, sta opravljala delo voznika, zadolžena za dostavo človekoljubne pomoči znotraj Sirije.

Humanitarko išče tudi posebna ekipa obrambnih sil

V iskanje Akavijeve se je vključila tudi Nova Zelandija, ki je aktivirala posebno ekipo obrambnih sil, ki je občasno obiskala Sirijo, je povedal podpredsednik vlade Winston Peters. "Delo ekipe je bilo osredotočeno na iskanje Loise in prepoznavanje priložnosti za njeno rešitev."

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je medtem izrazila razočaranje nad informacijami, ki jih je javno objavil ICRC. Na svoji zadnji redni novinarski konferenci ni želela odgovoriti vprašanja v zvezi s primerom. "Vladno stališče ostaja, da bi bilo bolje, če ta primer ne bi prišel v javnost," je dejala.

"Zadnjih pet let in pol je bilo za družine ugrabljenih izjemno težko obdobje. Louisa je bila iskrena in sočutna humanitarka. Alaa in Nabil sta bila predana sodelavca in pomemben del naše ekipe," je dejal Dominik Stillhart, vodja operacij pri Mednarodnem odboru Rdečega križa."Vse, ki bi karkoli vedeli, pozivamo, da se oglasijo. Če naše sodelavce še vedno zadržujejo, pozivamo k njihovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi." In zakaj so o ugrabitvah spregovorili šele zdaj? "Potem ko je IS v Siriji izgubila zadnja ozemlja, smo ocenili, da je zdaj čas, da spregovorimo o tem."

"Danes javno izražamo priznanje stisk in trpljenja Louise, Alae in Nabila. Želimo, da naši trije kolegi vedo, da smo jih v vsem tem času iskali in da jih iščemo še naprej. Veselimo se dneva, ko jih bomo znova videli," je še povedal Stillhart.